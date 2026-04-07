Саратовец Владимир Попов возглавил Высшую квалификационную коллегию судей

Председателем Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) стал уроженец Саратова Владимир Попов. На эту должность его рекомендовал глава ВС РФ Игорь Краснов, сообщает «Ъ».

Председатель судебного состава коллегии по экономическим спорам господин Попов был избран на новую должность накануне, 6 апреля, на заседании ВККС. До этого пост председателя ВККС занимал Николай Тимошин. Он стал зампредседателя ВС — председателем судебной коллегии по уголовным делам.

Владимир Попов родился в Саратове в 1967 году. Окончил юридический институт им. Д.И. Курского, после этого работал в системе РЖД в 1993 году в качестве юрисконсульта. Затем занял пост заместителя начальника юридической службы управления Приволжской железной дороги. С 1996 года господин Попов работал заместителем начальника правового управления и начальника юридического управления Министерства путей сообщения. В 2004 году Владимира Попова назначили судьей Девятого арбитражного апелляционного суда, с августа 2014 года он был назначен судьей ВС. В октябре 2020 года господин Попов стал председателем второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

Марина Окорокова