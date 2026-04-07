Долги предприятий Татарстана выросли до 1,6 трлн рублей
Задолженность предприятий Татарстана по кредитам в прошлом году достигла 1,6 трлн руб., с темпом роста 126,8% к началу года. Об этом накануне сообщил замминистра экономики республики Олег Пелевин на заседании комитета Госсовета республики по бюджету.
Долги предприятий Татарстана выросли до 1,6 трлн рублей
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Просроченная задолженность выросла до 34,6 млрд руб., с темпом роста 160,4%.
В 2025 году прибыль предприятий сократилась на 0,8% к 2024 году и составила 1 трлн руб., тогда как убытки увеличились в 3,9 раза — до 254,1 млрд руб.
Уровень долговой нагрузки оценивается в 21,9%.