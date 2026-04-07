Мосбиржа продлит торги на срочном рынке в праздники

Московская биржа (MOEX: MOEX) увеличит время проведения торгов выходного дня на срочном рынке до 23:50 в праздничные дни 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года. Торговые сессии в указанные даты начнутся в 9:50 и завершатся в 23:50, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Как пояснили на бирже, продление времени торгов позволит пользователям учитывать движение цен на зарубежных площадках, продолжающих работу в эти часы.

1 мая, 12 июня и 4 ноября для контрактов, базовые активы которых торгуются на глобальных площадках, ценовые границы будут аналогичны буднему дню. Для остальных — сохраняются ценовые границы дополнительной сессии выходного дня. В указанные дни ценовой коридор расширяться не будет.

2-3 мая и 13-14 июня торги будут проходить по обычному расписанию выходного дня (с 9:50 до 19:00) с суженными ценовыми коридорами, параметры которых определяет Национальный клиринговый центр.

Срочный рынок на Мосбирже — площадка по торговле производными финансовыми инструментами (деривативами) в России и странах Восточной Европы. На данный момент на рынке деривативов Мосбиржи торгуется 41 опцион на акции, три опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, более 160 фьючерсных контрактов и опционов на них, базовыми активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ, процентные ставки и др.