На заводе SABIC в Саудовской Аравии начался пожар после ракетной атаки

Нефтехимический комплекс SABIC в Эль-Джубайле в Саудовской Аравии подвергся атаке. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник на месте происшествия.

«Из-за атаки произошел пожар на заводах SABIC в Джубайле. Звуки взрывов были очень громкими»,— рассказал собеседник агентства.

Арабские СМИ со ссылкой на Минобороны королевства сообщили, что средства ПВО перехватили и уничтожили семь баллистических ракет. Сообщалось, что обломки сбитых целей упали вблизи энергетических объектов.

SABIC производит нефтехимическую продукцию, агрохимию и сталь. В частности, предприятие выпускает полиэтилен, полипропилен, удобрения, а также высокотехнологичные полимеры для литий-ионных аккумуляторов и конденсаторов.