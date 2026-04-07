В Башкирии вынесли приговор двум экс-сотрудникам службы судебных приставов

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор бывшим заместителю начальника территориального отдела судебных приставов и судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов этого же отдела, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Установлено, что в производстве замначальника отдела находились материалы о взыскании с сельхозпредприятия налоговой задолженности. На ферме в селе Зильдярово он с коллегой обнаружил кормораздатчик. Вместо того чтобы наложить арест и реализовать имущество, подсудимые решили его продать руководителю другой организации за 100 тыс. руб. При передаче денег в марте 2025 года замначальника задержали сотрудники управления ФСБ по Башкирии.

Кроме того, в феврале того же года подсудимые продали арестованные сеялки этого же должника местному предпринимателю за 50 тыс. руб.

Суд приговорил экс-заместителя начальника отдела к двум годам и пяти месяцам колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на два с половиной года. Второму подсудимому назначили два года и три месяца принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства с лишением права занимать руководящие должности на год и три месяца.

