«Бессмертный полк» пилотажной группы «Барсы» в Югре пройдет 9-10 мая

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) пилотажная группа «Барсы» в седьмой раз проведет акцию «Бессмертный полк в небе Югры» — она пройдет 9 и 10 мая, передает Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

В этом году семь самолетов Як-52 группы «Барсы» пролетят над шестью городами Югры:

9 мая: Ханты-Мансийск (12:00), Нефтеюганск (15:00), Сургут (18:00);

10 мая: Нижневартовск (14:00), Мегион (15:40), Лангепас (16:00).

Жители региона могут отправить «Барсам» портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО). В честь Дня Победы портреты поднимут в небо, с ними самолеты пролетят над ХМАО.

Ирина Пичурина