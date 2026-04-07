«С регламентом работать всегда предпочтительнее»
Дмитрий Дризе — о применении налога на сверхдоходы
Глава РСПП Александр Шохин заявил о готовности обсуждать применение так называемого налога на сверхприбыль. Ранее в марте на съезде организации предприниматели говорили с президентом о возможности поддержки бюджета. Ряд бизнесменов согласились такую помощь предоставить в виде личных взносов. По словам господина Шохина, логичнее было бы этот процесс регламентировать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обсуждение будет непростым.
В публичное пространство возвращается дискуссия о windfall tax, в буквальном переводе это «налоги на доходы, принесенные ветром», то есть, например, благоприятной внешней конъюнктурой: высокими ценами на нефть или металлы. Впервые об этом заговорили в 2018 году: якобы кое-кто получил слишком большую прибыль, так что лишний жирок желательно срезать. Впрочем, особого желания согласиться на подобную операцию тогда никто не высказывал.
Тем не менее в 2023 году предложение поделиться воплотилось в конкретику. Это был своеобразный компромисс. Бизнес сказал: хорошо, заплатим, но предоставьте законный регламент. Его разработали и применили для пополнения бюджета в качестве разовой меры. И вот сейчас глава РССП Александр Шохин заявил о готовности его вновь обсуждать.
Почему эта тема возникла? На последней закрытой встрече президента с представителями крупного бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей один или даже несколько сознательных олигархов согласились на добровольной основе помочь бюджету в непростое время. Их имена официально не раскрываются. В прессе, причем иностранной, из недружественных стран, высказывались разнообразные версии, кто это, собственно, мог быть. Впрочем, это в данном случае уже неважно. В Кремле инициативу приветствовали. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это проявлением «чувства долга» бизнесменов, начинавших бизнес в девяностые.
Понятно, что хоть государство ничего официально не требует, однако по умолчанию принято считать, что в такой ситуации инициативу сознательных коллег желательно поддержать.
В противном случае себе дороже может выйти. Тем более нынче Генеральная прокуратура внимательно проверяет прошлое компаний и в случае обнаружения нарушений наступает ответственность. В этой связи предпринимательское сообщество не то чтобы предлагает, но готово обсуждать этот самый «ветреный налог». Это нужно для того, чтобы регламентировать, читай, узаконить помощь бюджету в трудную минуту. В этом случае будет прописан механизм: кто, когда и сколько должен заплатить, чтобы потом не было почвы для обвинений в несознательности. Помогать-то, видно, все равно придется, но с регламентом работать всегда предпочтительнее. И это не только бизнеса касается, а всех остальных. Закон есть закон.
Между тем вернемся к словам Александр Шохина. Обсуждать-то инициативу, конечно, предприниматели готовы, и все необходимые механизмы в Налоговом кодексе прописаны. К этому глава РСПП добавил следующее: «Другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят». Посему видно, что обсуждение простым быть не обещает.