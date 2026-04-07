«С регламентом работать всегда предпочтительнее»

Глава РСПП Александр Шохин заявил о готовности обсуждать применение так называемого налога на сверхприбыль. Ранее в марте на съезде организации предприниматели говорили с президентом о возможности поддержки бюджета. Ряд бизнесменов согласились такую помощь предоставить в виде личных взносов. По словам господина Шохина, логичнее было бы этот процесс регламентировать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обсуждение будет непростым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В публичное пространство возвращается дискуссия о windfall tax, в буквальном переводе это «налоги на доходы, принесенные ветром», то есть, например, благоприятной внешней конъюнктурой: высокими ценами на нефть или металлы. Впервые об этом заговорили в 2018 году: якобы кое-кто получил слишком большую прибыль, так что лишний жирок желательно срезать. Впрочем, особого желания согласиться на подобную операцию тогда никто не высказывал.

Тем не менее в 2023 году предложение поделиться воплотилось в конкретику. Это был своеобразный компромисс. Бизнес сказал: хорошо, заплатим, но предоставьте законный регламент. Его разработали и применили для пополнения бюджета в качестве разовой меры. И вот сейчас глава РССП Александр Шохин заявил о готовности его вновь обсуждать.

Почему эта тема возникла? На последней закрытой встрече президента с представителями крупного бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей один или даже несколько сознательных олигархов согласились на добровольной основе помочь бюджету в непростое время. Их имена официально не раскрываются. В прессе, причем иностранной, из недружественных стран, высказывались разнообразные версии, кто это, собственно, мог быть. Впрочем, это в данном случае уже неважно. В Кремле инициативу приветствовали. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это проявлением «чувства долга» бизнесменов, начинавших бизнес в девяностые.

Понятно, что хоть государство ничего официально не требует, однако по умолчанию принято считать, что в такой ситуации инициативу сознательных коллег желательно поддержать.

В противном случае себе дороже может выйти. Тем более нынче Генеральная прокуратура внимательно проверяет прошлое компаний и в случае обнаружения нарушений наступает ответственность. В этой связи предпринимательское сообщество не то чтобы предлагает, но готово обсуждать этот самый «ветреный налог». Это нужно для того, чтобы регламентировать, читай, узаконить помощь бюджету в трудную минуту. В этом случае будет прописан механизм: кто, когда и сколько должен заплатить, чтобы потом не было почвы для обвинений в несознательности. Помогать-то, видно, все равно придется, но с регламентом работать всегда предпочтительнее. И это не только бизнеса касается, а всех остальных. Закон есть закон.

Между тем вернемся к словам Александр Шохина. Обсуждать-то инициативу, конечно, предприниматели готовы, и все необходимые механизмы в Налоговом кодексе прописаны. К этому глава РСПП добавил следующее: «Другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят». Посему видно, что обсуждение простым быть не обещает.

