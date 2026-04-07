Глава СКР запросил доклад по делу о смерти ребенка на детской площадке в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах смерти несовершеннолетнего в Самарской области. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, в Самаре во время игры на детской площадке погиб ребенок, упав с высоты. Родители считают, что это произошло из-за неправильного проектирования площадки.

В СУ СКР по Самарской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Руфия Кутляева