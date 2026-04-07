Татарстан вошел в топ регионов с дорогим ОСАГО в России

По итогам первых трех месяцев Татарстан вошел в число регионов с наиболее высокой стоимостью полисов ОСАГО. Средняя цена полиса в республике составила 9 тыс. руб., что выше общероссийского уровня, сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Дороже страховка только в Новосибирской области (13,7 тыс. рублей), Ингушетии (10,8 тыс.) и Хабаровском крае (9,8 тыс.).

В целом по России средняя стоимость ОСАГО в январе—марте составила 7,2 тыс. руб., увеличившись на 3,8% в годовом выражении.

Наиболее часто страхуемыми автомобилями в стране стали Lada (21,1% полисов), Toyota (10,7%) и Hyundai (6,5%).

Анна Кайдалова