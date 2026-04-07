Центр общественной безопасности Уфы купил семь кроссоверов за 22 млн рублей

Центр общественной безопасности Уфы (учредитель — мэрия) заключил с ООО «Калина-Авто» контракт на поставку семи кроссоверов Haval F7 за 22,3 млн руб. Уфимская фирма была единственным участником электронного аукциона, следует из протокола на портале госзакупок. Контракт заключен по начальной цене, его оплатит городской бюджет.

Автомобили должны быть не ранее 2025 года выпуска. Исходя из «корпоративного стиля учреждения и практичности в эксплуатации», кузов должен быть окрашен в цвет «галактический черный металлик», говорится в описании объекта закупки.

ООО «Калина-Авто» зарегистрировано в 2001 году по тому же адресу, где расположен дилерский центр «Башавтоком». Учредителем компании является Михаил Пилюгин, основатель группы компаний «Башавтоком». В прошлом году чистая прибыль «Калина-Авто» составила около 51,1 млн руб. при выручке 3,7 млрд руб.

Идэль Гумеров