Подтопления частных домовладений зафиксированы в Барнауле

За последние сутки единая дежурно-диспетчерская служба Барнаула приняла 10 сообщений о подтоплении частных домовладений. О ходе паводка вице-мэр Игорь Лисин рассказал 7 апреля на оперативном совещании у главы города Вячеслава Франка.

«У гидротехнического сооружения в районе Лесного пруда по ул. Краевой ведутся работы по устранению заторов льда, образование которых спровоцировано этой же ситуацией в Павловском районе»,— говорится в сообщении на официальном сайте Барнаула по итогам совещания.

Накануне река Землянуха размыла укрепительную насыпь в селе Черемном Павловского района Алтайского края. В связи с этим власти краевого центра считают возможным повышение уровня воды в реке Барнаулке.

По данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, к утру 7 апреля в регионе подтопления были зафиксированы в восьми районах. Например, в поселке Промышленном Бийского района пострадали четыре дома и 54 участка.

