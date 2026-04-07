Свыше 140 случаев укуса клещей зафиксировали в Тюменской области

В Тюменской области с начала сезона, начавшегося 20 марта, зафиксировано 143 случая присасывания клещей, при этом 37 обращений пришлось на детей до 17 лет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Укусы произошли во всех муниципалитетах области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На 6 апреля случаев заражения клещевым энцефалитом или боррелиозом не выявлено. В ходе лабораторных исследований 25 извлеченных клещей вирус энцефалита и возбудитель боррелиоза обнаружили лишь в двух клещах. На данный момент прививки поставили 22 889 человек, среди которых 11 786 — дети до 14 лет, а 11 103 — представители групп профессионального риска.

Для снижения рисков в апреле и мае в Тюменской области проведут акарицидную обработку около 9 тыс. га территории — на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ. В том числе будут обработаны 1,5 тыс. га зон отдыха детей.

Ирина Пичурина