«Новомет-Пермь» закончил год с убытками

АО «Новомет-Пермь» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно опубликованной бухгалтерской отчетности, выручка компании составила 17,27 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 9,8% (15,72 млрд руб.). При этом прошлый год общество закончило с убытком в размере 2,72 млрд руб. В 2024-м «Новомет-Пермь» демонстрировал прибыль 2,59 млрд руб. Краткосрочные обязательства компании выросли на 25% — до 23 млрд руб. При этом кредиторская задолженность снизилась на 20% и составила 4,2 млрд руб.

Группа «Новомет» — один из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти, также оказывает сервисные услуги. До февраля 2022 года около 50% продукции «Новомета» поставлялось на экспорт. Ранее АО «Новомет-Пермь» владели отец и сын Олег и Максим Перельманы, а также ряд топ-менеджеров компании. Еще 30,76% принадлежало «Роснано», а 19,34% — инвестфондам Russia Partners и Baring Vostok. В апреле 2023 года стало известно, что акции были консолидированы у структур, близких к гендиректору АО и промышленной группе «Конар». Позже Максим Перельман покинул должность руководителя «Новомет-Пермь» и посты в других юрлицах, связанных с «Новометом».