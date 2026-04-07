В Башкирии со школы взыскали 250 тысяч рублей за травму ученицы

В Мишкинском районе прокуратура через суд взыскала со школы 250 тыс. руб. компенсации морального вреда за травмирование ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Также ведомство внесло директору школы представление о недопущении подобных инцидентов.

Проверка установила, что в октябре прошлого года 12-летняя школьница на занятии по физкультуре в спортзале при выполнении норматива по бегу упала, получила травмы и была госпитализирована. Здоровью ребенка причинен вред средней тяжести.

Майя Иванова