В Перми из-за антисанитарии закрыли две пекарни

Сотрудники ГУ ФССП по Пермскому краю временно закрыли две пекарни «Ля Булка», расположенные в Мотовилихинском районе Перми. Ранее в заведениях выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие риск возникновения инфекционных заболеваний и угрожающие жизни и здоровью людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В ходе проверки пекарни на ул. Крупской, 57, было установлено, что на предприятии общественного питания, несмотря на наличие посадочных мест, отсутствует туалет для посетителей, при этом уборная для сотрудников не изолирована от производственных помещений. Мытье инвентаря осуществляется без применения дезинфицирующих средств в раковине для рук, в производственных помещениях хранились личные вещи сотрудников: лыжи, автокресло, лопаты. Кроме того, на работе находились сотрудники, не прошедшие обязательную вакцинацию, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

Во второй торговой точке на ульваре Гагарина, 64, помимо аналогичных нарушений, не соблюдалась последовательность и поточность технологических процессов, складское помещение не было оснащено термометрами, а в производственном цехе имелось отслоение краски на стенах, что не позволяло проводить качественную уборку помещения.

Суд признал индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги общественного питания в пекарнях «Ля Булка», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток.

Сразу же после возбуждения исполнительного производства приставы опечатали входные двери заведений и составили акты о приостановлении деятельности. Предприниматель предупреждена об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.