Двое уфимцев обвиняются в похищении человека, вымогательстве и разбое

Следственный отдел по Кировскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении двоих уфимцев, обвиняемых в похищении человека, разбое и вымогательстве (пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии

Как установило следствие, в ноябре 2025 года один из обвиняемых вместе со знакомым решил похитить студента, у которого был конфликт с его приятелем. Обвиняемые на автомобиле приехали к зданию уфимского техникума на улице Мингажева. Дождавшись потерпевшего, один из фигурантов уголовного дела, угрожая ножом, заставил его сесть в автомобиль. Затем студента увезли в другой район города и потребовали у него деньги. Забрав телефон уфимца, обвиняемые перевели с его счета на свой 20 тыс. руб.

Майя Иванова