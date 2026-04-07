Топ-менеджер «Уралкалия» заявился на праймериз «Единой России»

Директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», депутат краевого заксобрания Олег Калинский примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам 2026 года в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Господин Калинский выдвинул свою кандидатуру по Кудымкарскому одномандатному избирательному округу №65.

В этом году выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.

Согласно сайту краевого парламента, Олег Калинский родился в 1977 году в Пятигорске. Работал на должности заместителя гендиректора УК ООО «Газметаллпроект», был вице-президентом ОАО «Алкоа Металлург Рус» и ОАО «Самарский металлургический завод». Должность директора по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» занял в 2016 году.