Двум похитителям имущества с ПНТЗ на 39,7 млн рублей назначили условные сроки

В Первоуральске вынесен приговор двум участникам преступной группы, похитившим оборудование с Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Общий ущерб предприятию превысил 39,7 млн руб.

Суд установил, что хищения совершались в период с мая по декабрь 2025 года. Среди украденного были промышленные компоненты: датчики, фильтры, кабели, электронные платы и другое оборудование. Анжелика Васина, работавшая охранником в частном охранном предприятии на территории завода, обеспечивала проезд автомобиля с похищенным через контрольно-пропускной пункт. При этом доступа к заводским объектам и материальным ценностям она не имела. Евгений Мещеряков был сотрудником ПМУП ЖХК — вместе с сообщником он выносил имущество с территории завода.

Суд признал обоих подсудимых виновными по трем эпизодам преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Евгений Мещеряков получил 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Анжелике Васиной назначено четыре года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Часть украденного имущества в ходе расследования была изъята, что позволило частично покрыть материальный ущерб. Расследование в отношении лидера группы выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил.

Ирина Пичурина