Дмитрий Чистяков вошел в десятку медиарейтинга первых лиц столиц в ПФО в марте

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков поднялся на две позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО по итогам марта. По данным «Медиалогии», мэр занял 10-е место с индексом 3,48 тыс. очков.

Для сравнения, лидер рейтинга — мэр Казани Ильсур Метшин — набрал 15,2 тыс. поинтов. Показатель в числе прочего учитывает цитируемость в СМИ, негативный или позитивный окрас сообщения, его кумулятивный эффект. В базу включено более 109 тыс. источников, включая ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и сетевые СМИ.

Председатель гордумы Ижевска Любовь Зайцева спустилась на две строчки, до 25-го места. Индекс — 167 очков. Всего в рейтинге 28 персон, в их числе главы городов, местных администраций, муниципальных парламентов и исполкомов.