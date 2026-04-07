Скончалась педагог из Добрянки, на которую напал ученик

Скончалась учительница добрянской школы №5 Олеся Багута, на которую сегодня напал один из учеников школы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам»,— написал глава региона.

ЧП произошло сегодня в восемь часов утра. Во время празднования «Дня здоровья» 17-летний ученик девятого класса этой школы нанес своему классному руководителю Олесе Багуте, несколько ножевых ранений. Нападавшего задержали полицейские. Известно, что подросток состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на второй год.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя местной школы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел.