В Самарской области фиктивный инвалид за 12 лет получил выплаты на 1,8 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя поселка Большая Тархановка Самарской области. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант уголовного дела на основании предоставленных фиктивных документов о состоянии здоровья незаконно получил статус инвалида и с октября 2014 по февраль 2026 года получал страховую пенсию по инвалидности, а также путевки на санаторно-курортное лечение и технические средства реабилитации.

Своими действиями обвиняемый причинил бюджету ущерб на сумму более 1,8 млн рублей. Уголовное дело передано на рассмотрение в Исаклинский районный суд. Имущество обвиняемого арестовано. Прокуратура планирует подать в суд гражданский иск о взыскании с фигуранта уголовного дела суммы причиненного ущерба.

Георгий Портнов