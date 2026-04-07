Более 350 артефактов УОЛЕ показали на выставке «Достояние Урала» в Екатеринбурге

В МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге открылась выставка «Достояние Урала» в честь 155-летия Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ) имени Клера. В экспозиции — более 350 артефактов Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), основавшего музей в 1870 году.

Свердловский областной краеведческий музей имени Онисима Клера был основан в январе 1871 года членами УОЛЕ. Сейчас он имеет 18 музейно-выставочных площадок. Среди них: музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл», музей истории и археологии Урала, музей природы Урала, музей радио имени Попова, художественный музей Эрнста Неизвестного. В фондах СОКМ свыше 745 тыс. артефактов. Одним из ключевых является Большой Шигирский идол — пятиметровая деревянная скульптура возрастом свыше 11,5 тыс. лет.

«155 лет назад преподаватели, краеведы, историки, земские деятели, купцы, чиновники собрались и создали Уральское общество любителей естествознания, которое и организовало наш музей. Сейчас музей также объединяет разных людей — это историки, музейщики, художники, краеведы. Это место, благодаря которому мы понимаем наш культурный код»,— рассказал на церемонии открытия генеральный директор краеведческого музея Александр Емельянов.

Первая витрина на выставке посвящена истории отцов-основателей УОЛЕ — Онисима Клера, Александра Миславского, Петра Рудановского и других представителей интеллигенции Екатеринбурга конца XIX века. Здесь собраны первые коллекции музея, куда вошли экспонаты с чучелами зверей и насекомых, образцы горных пород и разные археологические находки.

В соседнем зале выставлена музейная коллекция металла. Она делится на несколько категорий, куда, в том, числе вошла художественная медь Урала XVIII века. Всего в собрании музея хранится 200 предметов. В этот раздел вошли самовары, чьей родиной считается Урал. Первые самовары были предназначены для еды. Конструкция «самовара-кухни» позволяла готовить несколько блюд одновременно в разных отсеках. Среди экспонатов можно увидеть прямоугольный складной самовар с разборными деталями. По аналогичному принципу делали «дорожные» чайники, которые было удобно брать с собой в поездки.

Рядом выставлены предметы из дерева. Ломберный раскладной стол конца XIX — начала XX века использовали для разных назначений. Столешницу можно было переворачивать, чтобы сделать карточный, шахматный и обычный столик для чаепития. Центр выставочного пространства занял стол для рукоделия конца XIX века, инкрустированный перламутром.

Далее представлены парные свадебные костюмы и головные уборы XVIII-XX веков из коллекции текстиля. Кокошник надевали после свадьбы, чтобы не только показать статус, но и собрать волосы. Во время экскурсии научный сотрудник Юлия Долганова уточнила, что волосы служили проводником магической силы, поэтому замужняя женщина не должна была никому их показывать. Следующая часть зала отведена под изделия из фарфора и стекла.

Завершает выставку «гордость фонда редкой книги» — издания из библиотеки Василия Татищева (Евангелие напрестольное, 1654 год и книга «Апостол», 1636 год).

«История важна для любого народа, потому что мы обращаемся к ней, чтобы быть сильными, чтобы говорить всему миру, что мы уникальны»,— подчеркнул на открытии выставки руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов.

Выставка будет работать до 24 мая.

София Паникова