Для «Лесосибирского экотехнопарка» по обработке ТКО отвели 23,6 гектара

Министерство экологии Красноярского края подготовит документацию по планировке территории для «Лесосибирского экотехнопарка», говорится в приказе другого регионального министерства — строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Объект предназначен для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Согласно заданию, «Лесосибирский экотехнопарк» разместится на территории Енисейского муниципального округа. Планировка должна охватить площадь в 23,6 га. При этом здания и сооружения займут более 1 га.

В марте 2025 года минэкологии Красноярского края сообщало о заключении контрактов на подготовку проектной документации для строительства в регионе шести комплексов по обращению с ТКО. В том числе в Енисейском округе (тогда — районе). Согласно сообщению, ООО «ГеоТехПроект» должно было разработать проект для лесосибирского комплекса до 15 декабря 2025 года.

