В Оренбуржье спустя почти 30 лет раскрыто жестокое убийство чиновника

Силовики раскрыли убийство чиновника, совершенное в апреле 1997 года в Оренбургской области группой лиц с особой жестокостью. Двое преступников привлечены к уголовной ответственности по пп. «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Их соучастник скончался в 1998 году. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

«Приговором суда на основании вердикта присяжных заседателей двоим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,6 до 12,6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В отношении третьего фигуранта уголовное дело прекращено в связи с его смертью»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 1997 года обвиняемые приехали к зданию отдела образования Первомайского района, чтобы угнать служебный автомобиль чиновников, но их застал на месте заведующий. Обвиняемые решили избавиться от свидетеля, повалили его на землю, и один из них много раз ударил жертву ножом в голову, туловище и конечности.

В это время двое других фигурантов удерживали потерпевшего руками. После этого они забили жертву до смерти руками и ногами и скрылись с места преступления.

Ночью 18 апреля 1997 года погибшего обнаружил его сын. Силовики возбудили уголовное дело по факту убийства, но долго не могли установить личности преступников и задержать их.

