Экс-директора сети «Гамбринус» осудили за сокрытие от налоговой 82 млн рублей

Устиновский райсуд Ижевска рассмотрел уголовное дело бывшего директора сети—производителя пивной продукции «Гамбринус» об укрытии 82 млн руб. от уплаты по налогам (ст. 199.2 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

На суде установлено, что в апреле—декабре 2024 года 65-летний подсудимый перечислял средства контрагентам, минуя арестованные счета организации, откуда должна была принудительно взыскиваться недоимка.

Экс-руководитель вину не признал, указывая на отсутствие умысла в сокрытия денежных средств от уплаты недоимки. Суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.