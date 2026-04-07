Суд восстановил зампредседателя думы Пышминского округа Афанаскина в должности

В Свердловской области Камышловский районный суд признал незаконными решения думы Пышминского муниципального округа о лишении полномочий заместителя председателя думы Александра Афанаскина, сообщили в пресс-службе судов региона.

Судебное разбирательство завершилось удовлетворением административного иска господина Афанаскина к представительскому органу, его председателю и депутату. Он оспорил два постановления думы: от 18 декабря 2025 года, досрочно прекращавшее его работу в качестве главы комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, и от 30 января 2026 года, лишавшее его поста зампредседателя думы. Также истец потребовал признать недействительным назначение Алексея Обоскалова на должность главы комиссии.

В иске Александр Афанаскин аргументировал свою позицию тем, что действия думы выходят за рамки ее компетенции и нарушают регламент, а также нарушают его права и законные интересы. Суд подтвердил, что решение от 18 декабря противоречит правилам думы и ущемляет права истца — по этой причине решение думы нельзя считать законным и обоснованным. В связи с этим суд также аннулировал назначение Алексея Обоскалова на пост председателя комиссии и признал незаконным решение о досрочном прекращении полномочий господина Афанаскина как зампредседателя думы.

Согласно постановлению суда, представительный орган обязан восстановить Александра Афанаскина в обеих должностях. Решение не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина