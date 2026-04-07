Суд присяжных признал тюменца виновным в гибели человека после избиения

Голышмановский районный суд приговорил жителя Тюменской области Евгения Овдиенко к 8,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Суд присяжных признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти другого человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, в результате ссоры Овдиенко избил знакомого. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес потерпевшему как минимум шесть ударов кулаками и один удар локтем в область головы и лица. Полученная закрытая черепно-мозговая травма стала причиной гибели потерпевшего.

В ходе процесса подсудимый частично признал свою вину, подтвердив факт нанесения ударов, однако его защита пыталась доказать отсутствие преступного умысла. Присяжные признали подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения. При назначении наказания суд учел вердикт присяжных, извинения Овдиенко, его состояние здоровья, а также аморальное поведение погибшего.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск в интересах потерпевшей и двух ее несовершеннолетних детей. С Евгения Овдиенко взыщут 4 млн руб.: 1 млн рублей предназначен потерпевшей, а по 1,5 млн руб. — каждому из детей. Приговор в законную силу не вступил.

Ирина Пичурина