Трамп пригрозил СМИ тюрьмой за отказ раскрыть источник материала об операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация примет меры против СМИ, опубликовавшего подробности о сбитом иранскими военными американском истребителе. Выступая на пресс-конференции, посвященной спасению двух членов экипажа F-15E Strike Eagle, он пообещал преследовать «утечку информации».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

«Мы собираемся обратиться в медиакомпанию, которая опубликовала это, и мы собираемся сказать: "Национальная безопасность — раскрывайте источник или отправитесь в тюрьму"»,— сказал господин Трамп (цитата по The New York Times). Белый дом не уточнил, о каком издании идет речь.

3 апреля пилоты сбитого иранским ПВО истребителя F-15E Strike Eagle были вынуждены катапультироваться из кабины. По версии Пентагона, пилот был быстро спасен, а офицера по системам вооружения пришлось искать два дня.

О сбитом истребителе и спасательной операции сообщали американские Axios, The Washington Post, The New York Times и Reuters, а также израильский N12. Господин Трамп пояснил, что распространение подобной информации могло угрожать летчику, который некоторое время скрывался от иранских военнослужащих.

Эрнест Филипповский