В Добрянке подросток тяжело ранил учителя школы

17-летний житель Добрянки напал сегодня утром на учительницу местной школы №5 и нанес ей ножевые ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей»,— написал глава региона.

Нападавшего задержали полицейские. На месте происшествия работает следственная группа.

Как сообщается в паблике «Подслушано в Добрянке», ЧП произошло во время праздника «День здоровья» на крыльце школы.