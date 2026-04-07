Экс-мэра иркутского Нижнеудинска осудили на два года за превышение полномочий

Нижнеудинский горсуд Иркутской области вынес приговор в отношении бывшего мэра Нижнеудинска Александра Путова. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Подсудимому назначили два года колонии общего режима, сообщила прокуратура региона.

Согласно версии следствия, в 2019 году администрация Нижнеудинского муниципального образования заключила с частной фирмой контракт на ремонт музейно-культурного центра. Средства были выделены в качестве целевой субсидии из бюджета Иркутской области.

Правоохранители установили, что в 2019—2020 годы подрядчик не исполнил обязательства по благоустройству и ремонту на объекте. В январе 2020-го, говорится в сообщении надзорного ведомства, глава города подписал документы о приемке выполненных работ без проверки, что позволило фирме необоснованно получить 1,2 млн руб.

Александра Стрелкова