Студентов в Красноярском крае эвакуировали из общежития из-за подтопления

В Назарове талые воды подтопили здание общежития аграрного техникума. Об этом сообщило главное управление МЧС по Красноярскому краю.

«Руководством техникума было принято решение провести эвакуацию 103 учеников, проживающих в общежитии. Они находятся в трех пунктах временного размещения на базе детского сада и гостиниц»,— говорится в сообщении. При этом, отметили в пресс-службе ведомства, ситуация стабилизируется, и «ребята возвращаются назад».

Всего в Назарове подтоплены один жилой дом и три приусадебных участка.

Валерий Лавский