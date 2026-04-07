За обман участников СВО задержаны глава и сотрудники юрфирмы в Новосибирске

В Новосибирске задержаны глава и сотрудники юридической фирмы «Воин вправе». Они подозреваются в мошенничестве при оказании юридических услуг участникам СВО и членам их семей, рассказали в прокуратуре региона, которая поставила на контроль ход и результаты расследования дела.

По информации регионального главка МВД России, 41-летний житель Новосибирска зарегистрировал юридическую фирму, арендовал офис в центре города. В период с января 2025 года по январь 2026 года злоумышленники заключали договоры на оказание юридической помощи. Однако свои обещания не выполняли, переставали выходить на связь и присваивали полученные деньги.

В настоящее время в полицию обратилось более 20 клиентов фирмы, пострадавших от деятельности лжеюристов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет свыше 11 млн руб.

Илья Николаев