В ж/д депо Тюмени поступил тепловоз 2ТЭ25Км в юбилейной ливрее

На Свердловскую железную дорогу (СвЖД) поступил магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25Км под номером 800. Машина прибыла в локомотивное депо Тюмень имени В.Ф. Соснина в специальной юбилейной ливрее, выполненной в корпоративных цветах РЖД с геометрическим узором и надписью «Я 800-й», сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Цветографическая схема призвана продемонстрировать современность и оригинальность машины, успехи российского машиностроения и технологический прогресс холдинга РЖД. Особое оформление локомотива также направлено на привлечение внимания граждан к работе железнодорожного транспорта. Оно также дополняет культурно-эстетический облик юбилейного тепловоза.

Модель 2ТЭ25Км предназначена для транспортировки грузовых составов массой до 6,4 тыс. тонн в температурном диапазоне от -50° до +40°. В северных районах Уральского федерального округа (УрФО), в частности на маршруте Коротчаево — Сургут — Тобольск — Войновка, эти тепловозы применяются для перевозки нефтехимической продукции. Тепловозы этой серии на 20% превосходят предшественников по возможности работы с тяжелыми составами и обладают более эффективным использованием мощности дизеля.

С начала 2025 года на СвЖД было поставлено восемь таких тепловозов. Все указанные единицы техники эксплуатируются в депо Тюмени.

Ирина Пичурина