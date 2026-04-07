Правительство Индонезии ввело санкции против 67 компаний после наводнения

Министерство окружающей среды Индонезии наложило санкции на 67 компаний в трех пострадавших от наводнения провинциях Суматры за то, что они «способствовали гидрометеорологическим катастрофам» в регионах в прошлом году. Об этом сообщает агентство Antara News.

Глава министерства Ханиф Файсол Нурофик на встрече с депутатами Палаты представителей в Джакарте сообщил, что были проверены 175 компаний. Компании, работающие в горнодобывающей промышленности, производстве пальмового масла и лесопользовании, расчистили около 1,8 млн га земли, что способствовало распространению воды.

Против шести компаний на Северной Суматре поданы судебные иски на общую сумму 4,947 трлн рупий (около $290,7 млн). Министерство также инициировало возбуждение уголовных дел в отношении менеджеров еще шести компаний.

Как показала проверка властей, экологические риски не учитывались при планировании территорий, что сделало последствия стихии более разрушительными. Сейчас правительство внедряет новую систему застройки, где требования экологов станут обязательными даже на уровне районов.

Прошедшие в конце ноября 2025 года наводнения в провинциях Индонезии Ачех, Северная и Западная Суматра унесли жизни 1,2 тыс. человек и повредили более 300 тыс. домов.

Эрнест Филипповский