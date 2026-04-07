КНДР приняла извинения президента Южной Кореи по поводу БПЛА на границе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял слова сожаления президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна по поводу инцидентов с беспилотниками, которые ранее пересекли границу страны. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен.

«То, что президент (Южной Кореи Ли Чжэ Мён. — “Ъ”) лично выразил чувство сожаления и отметил меры по предотвращению повторения, наше правительство расценивает как весьма обнадеживающее и мудрое поведение для него самого. Наш глава государства оценил, что это показывает поведение честного и великодушного человека»,— указано в заявлении (цитата по ЦТАК).

Накануне президент Южной Кореи выразил сожаление из-за запусков частных беспилотников на северокорейскую территорию, признав это провокационными действиями.

На прошлой неделе прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения троим фигурантам, которые с сентября 2025 года по январь 2026 года запускали беспилотники через границу с КНДР. Обвиняемые — 30-летний аспирант, сотрудник Национальной разведывательной службы и военный офицер.

Эрнест Филипповский

Новости компаний Все