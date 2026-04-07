FT: Великобритания проведет встречу 40 стран по теме Ормузского пролива

Великобритания проведет совещание по военному планированию с участием более 40 стран 7 апреля. Стороны обсудят безопасный проход через Ормузский пролив, сообщает Financial Times.

Среди участников конференции — Франция, Германия, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и ОАЭ. Встреча пройдет на военной базе Нортвуд под руководством высокопоставленного британского офицера.

Встреча будет проходить без участия США. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон не обязан обеспечивать безопасность этого пути, и призвал союзников «самим добывать себе нефть».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сама операция по обеспечению безопасности в проливе начнется только после прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.