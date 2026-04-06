Рамзану Кадырову вручили медаль «За вклад в развитие науки»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль «За вклад в развитие науки». Решение о награждении принял президиум Академии наук Чеченской Республики, награду вручил президент академии Джамбулат Умаров.

«Я признателен им за такую ценную награду. Искренне благодарю Джамбулата Умарова и всех, кто внес свой вклад в важную исследовательскую работу»,— написал Кадыров в Telegram-канале.

В 2016 году господин Кадыров сообщил, что получил звание академика Российской академии естественных наук (РАЕН) за успехи в восстановлении мира и стабильности в регионе.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года. На официальном сайте указано, что господин Кадыров удостоен более 25 наград и почетных званий. Среди них — ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орден Александра Невского, медаль «100 лет образования Чеченской Республики», а также звания Героя Российской Федерации, Героя Луганской Народной Республики и Героя Донецкой Народной Республики.