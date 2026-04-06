Водитель ООО «Самара Авто Газ» избил пассажира

СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после избиения пассажира водителем ООО «Самара Авто Газ». Злоумышленник грубо управлял транспортным средством и напал на молодого человека после сделанного замечания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. При этом пользователи соцсетей регулярно жалуются на хамство водителей ООО «Самара Авто Газ».

Евгений Чернов