Спектакль «Курьер» по повести Шахназарова получил премию «Гвоздь сезона»

Спектакль «Курьер» Центра драматургии и режиссуры по повести Карена Шахназарова был удостоен главной награды XXIV Московской театральной премии «Гвоздь сезона». Поставил спектакль режиссер Владимир Панков. Церемония вручения наград прошла в Театре им. Гоголя, передает «Интерфакс».

Помимо «Курьера», на главную награду претендовали еще пять постановок: «В списках не значился» Театра Олега Табакова, «Андре Шенье» Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, «Петербург — Петроград — Ленинград» Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, «Солнце Ландау» Театра имени Евгения Вахтангова, «Аркадия» Театра «Мастерская Петра Фоменко».

Премия «Гвоздь сезона» — профессиональная театральная награда, учрежденная Союзом театральных деятелей России в 2002 году. Она присуждается раз в год по итогам прошедшего театрального сезона. Премию могут получить московские постановки. Однако на церемонии этого года глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что со следующего года на премию смогут претендовать и театры Московской области.