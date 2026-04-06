Прокуратура нашла системные нарушения у саратовского филиала «Ситиматик»

Прокуратура Волжского района Саратова сообщила о нарушениях законодательства в сфере обращения с ТКО. Речь идет о деятельности саратовского филиала АО «Ситиматик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовский филиал АО «Ситиматик» Фото: Саратовский филиал АО «Ситиматик»

Во время проверки ведомство установило, что оператор не соблюдал санитарные правила и нормы. Отмечаются сбои в порядке оказания коммунальной услуги, а также несвоевременное размещение данных в федеральной системе ФГИС УТКО. Прокуратура зафиксировала недостаточность материально-технического обеспечения: у «Ситиматик» отсутствует необходимое количество спецтехники. Слабый контроль за подрядными организациями приводит к дополнительным сбоям при вывозе отходов, отметили в ведомстве.

Директору филиала АО «Ситиматик» внесено представление. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Прокуратура контролирует устранение сбоев.

Нина Шевченко