Французские католические монахини ведут канал в TikTok

Католический монастырь Римон во французском департаменте Сона и Луара запустил аккаунт в TikTok. По словам двух монахинь, ведущих канал, они хотят «достучаться до молодежи там, где ее можно найти». Монахини начали делать посты c октября прошлого года. Ролики длиной около 1 минуты, в которых они рассуждают не только о духовных, но и о повседневных темах, набрали уже тысячи просмотров.

«Церкви нужно стряхнуть с себя пыль»,— уверены сестры Пиа и Жан-Виктуар. «Действительно, необходимо немного обновить свой подход. Это относится и к соцсетям, и к языку, который мы используем в общении с молодежью, ведь сейчас язык уже не тот, чем прежде»,— признает Жюстин Лонэ, пресс-секретарь епархии, к которой принадлежит монастырь.

Французские СМИ отмечают, что местные священники стали активнее вести себя в соцсетях. По мнению обозревателей, это может говорить о трансформации католицизма во Франции, который хочет стать более «модным».

Екатерина Наумова