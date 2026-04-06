Обстановка на глобальном товарном рынке сейчас полностью зависит от того, что происходит на Ближнем Востоке, а цены диктует геополитика. На российском рынке ценных бумаг тоже присутствует неопределенность и волатильность. Какие активы могут быть интересны инвесторам? Куда вложить 1 млн руб. и более? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Как охарактеризовать обстановку на российском рынке? Понятно, что она вялотекущая. Какие идеи вообще могут быть на таком рынке?

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: В марте инвесторы активно покупали бумаги нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть, но этот тренд уже ослабевает. Цены на нефть и газ могут снизиться при деэскалации, а удары по энергетической инфраструктуре России и рост стоимости фрахта, страхования и конвертации делают спекулятивные покупки проблемными. В то же время рубль укрепляется, поэтому интерес могут представлять бумаги, связанные с внутрироссийским рынком, особенно IT, телеком и финансовый сектор. Например, акции «Ренессанс Страхования» сейчас дешевы и могут выиграть от снижения ключевой ставки. Среди IT-компаний стоит отметить Selectel: выручка выросла почти на 40%, маржа EBITDA составила 53%, что поддерживает облигации компании. Рубль укрепился, что снижает инфляционные риски. При слабой экономике Центральный банк, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку, что поддержит бумаги внутреннего рынка. Интересны также ВТБ, который может объявить дивиденды выше ожиданий, и дивидендные аристократы вроде «МТС» с доходностью около 16%. В целом сейчас стоит делать ставку на бумаги внутреннего рынка на фоне более крепкого рубля.

Полная версия программы: