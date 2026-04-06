Вышечная масса

В Перми сменился собственник участков на бульваре Гагарина, 80, где расположена частная телевышка и бизнес-центр бывшего медиахолдинга «Авторадио». Новым собственником недвижимости стал владелец строительной компании «Nova» Михаил Белебезьев. С планами относительно использования территории предприниматель пока не определился. В перспективе участок может быть расширен и застроен жильем, но для этого собственнику придется снести телевышку. Эксперты считают, что на территории будет востребовано жилье или офисная недвижимость.



Как стало известно «Ъ-Прикамье», участки, на которых расположено семиэтажное офисное здание бывшего медиахолдинга «Авторадио» и телевышка по адресу: бульвар Гагарина, 80, сменили собственников. Как следует из выписки Росреестра, владельцем двух участков общей площадью 2,7 тыс. кв. м значится ООО «БГ 80». Сделка купли-продажи была заключена 18 февраля. Имущество продано по договору ипотеки, стороной которого является ООО «Русская медиагруппа Пермь». Источник на рынке недвижимости Перми сообщил, что телевышка и здание продавались с 2022 года, тогда за актив владелец — ООО «Русская медиагруппа Пермь» просило 230 млн руб.

ООО «БГ 80» зарегистрировано в Перми 9 июня 2025 года. Собственниками являются Виктор Белебезьев и Михаил Белебезьев, владеющий строительным холдингом Nova Development. ООО «Нова девелопмент» входит в группу компаний, которая развивает телекоммуникации, ритейл автомобилей, IT-технологии и девелопмент. В холдинг входит также АО «Стройиндустрия» — компания, известная в свое время на пермском строительном рынке.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» Михаил Белебезьев, с будущим предназначением актива компания пока не определилась. Это связано с тем, что на данной территории много разрозненных собственников, поэтому участок находится еще в стадии формирования. «Пока кажется, что строительство здесь жилья — не лучшая идея. Но ситуация может измениться»,— пояснил господин Белебезьев. По его словам, на текущих арендаторов офисного центра смена собственника не повлияет. Предприниматель отметил, что с бывшим владельцем участка — ООО «Русская медиагруппа Пермь» заключен договор аренды на 11 месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации. Телевышка, расположенная на участке, также продолжит функционировать, так как там расположено оборудование, необходимое для работы медиагруппы.

Офисный центр на бульваре Гагарина, 80, до 2006 года занимала редакция «Авторадио». После ее ликвидации радиостанции, входившие в холдинг «Авторадио-ТВ» («Русское радио Пермь», «Монте-Карло», ДФМ, «Хит ФМ Пермь» и «Радио Максимум Пермь»), перешли во владение АО «Русская медиа­группа» (РМГ). Холдинг до февраля являлся владельцем здания и собственной вышки радиовещания. По данным Роскомнадзора, лицензия на право вещания местных радиостанций РМГ выдана до 26 января 2027 года. Лицензиатом числится ООО «РМГ Пермь».

По данным «Ъ-Прикамье», владельцы холдинга уже уведомили сотрудников о предстоящем до нового года переезде из здания на бульваре Гагарина. Предполагается, что сотрудники редакции могут разместиться в бизнес-центре «Славяновский Plaza» на ул. Ленина, 92. Работникам также было сказано о намерении демонтировать телевышку, а оборудование будет перенесено на башню регионального радиопередающего телевизионного центра.

Эксперты и участники рынка разошлись в оценке перспектив использования участка. В ПЗСП полагают, что целесообразнее использовать эти участки под офисные помещения.

«ПЗСП не рассматривает эту локацию как перспективную для реализации своих девелоперских проектов: на данной территории уже довольно плотная жилая застройка, установлена санитарно-защитная зона, а также вид разрешенного использования данных земельных участков не преду­сматривает многоквартирное строительство»,— пояс­нили в компании.

Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов считает, что новому собственнику здания нет смысла проводить редевелопмент, так как оно находится в нормативном состоянии и может использоваться в том виде, в котором есть.

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев полагает, что коммерческая недвижимость в данной локации пользоваться спросом не будет. «Нова девелопмент» специализируется на жилищном строительстве, поэтому очевидно предположить, что они захотят развивать здесь это направление»,— говорит эксперт. По его мнению, жилье в Мотовилихинском районе пользуется большим спросом. Но для этого новому владельцу нужно будет решить вопрос с офисным зданием и телевышкой. «Если телевышку не уберут, то жилье здесь строить будет нельзя. Офисный центр также устарел. Несомненно, демонтаж будет влиять на себестоимость жилья»,— уверен господин Ананьев.

Ирина Суханова