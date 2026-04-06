Трамп: Иран может быть разрушен за одну ночь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть разрушен за одну ночь. И, по его словам, «эта ночь может быть уже завтра».

На пресс-конференции в Овальном кабинете Дональд Трамп в подробностях рассказал, как США провели операцию по спасению летчика истребителя F-15E, который потерпел крушение на иранской территории 3 апреля. Он поблагодарил каждого американского военнослужащего, который участвует в операции в Иране.

Как писали СМИ, накануне Иран и США через посредников обсуждали временное прекращение огня, после которого стороны договорятся об установлении мира. Однако иранская сторона отвергла идею перемирия и потребовала полного завершения боевых действий.

4 апреля Дональд Трамп пригрозил Ирану «адом», если в течение 48 часов иранские власти не согласятся на сделку. Как писал Axios, президент США продлил срок ультиматума еще на сутки. Он подтвердил, что крайний срок заключения сделки — 7 апреля.

