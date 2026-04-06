Доколе в русском будет импорт

За пять лет доля россиян, которые не видят проблемы в употреблении иностранных слов, увеличилась на пять процентных пунктов. Почти треть граждан признаются, что используют подобные заимствования в речи каждый день: особенно популярны иностранные слова у молодежи и жителей крупных городов. К таким выводам пришли в аналитическом центре ВЦИОМ. Опрошенные “Ъ” эксперты не видят в этом проблемы и отмечают, что засилье заимствований — «политически надуманная» проблема, с которой русский язык всегда мог справляться без внешних ограничений.

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал 6 апреля исследование об отношении россиян к иностранным словам. Проведенный опрос показал, что за прошедшие пять лет доля респондентов, уверенных, что в русский язык следует заимствовать иностранные слова (если они активно используются во всем мире), возросла на 5 п. п: с 23% до 28%. Против этого сегодня выступает 61% опрошенных вместо 67% в 2021 году.

В использовании таких слов в своей речи теперь признается больше россиян. Если пять лет назад заимствования ежедневно употребляли 21% опрошенных, то теперь об этом говорят почти треть участников исследования.

Ответы значительно отличаются в зависимости от возраста и места проживания респондентов. Так, среди рожденных в XXI веке иностранные слова использует больше половины опрошенных, а среди поколения оттепели (родившихся до 1947 года) — всего 6%.

Также активно заимствования используют в Москве и Санкт-Петербурге: каждый день это делает 56% горожан. Среди же сельских жителей таких лишь 17%.

Отдельно исследователи попытались выяснить, как часто россияне используют слова, считавшиеся ранее устаревшими. Самыми популярными оказались обращение «сударь / сударыня» — их употребляет 14% опрошенных, 5% говорят «доколе», а 2% — «барышня». Про обращение «господин / госпожа» вспомнил лишь 1% респондентов.

«За последние пять лет языковая норма стала более подвижной, и вариант прямого заимствования начал звучать чуть чаще,— поясняют эксперты ВЦИОМа.— Для поколений, активно вовлеченных в интернет и технологии, заимствования — часть повседневной среды и глобальной коммуникации. Тогда как старшие поколения, по-видимому, легко обходясь в общении без нововведений, чаще придерживаются идеи языкового суверенитета». Не ожидается, по мнению социологов, и «возврата к языковым корням», так как большинство признаются, что не используют в речи устаревшие слова или обороты.

«Заимствование иностранных слов — это надуманная и скорее политическая проблема»,— уверена научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Мария Каленчук: никакие запреты или ограничения языкового пространства не смогут изменить то, как люди общаются между собой. Более того, отмечает она, иностранные слова и термины в большинстве случаев все равно адаптируются и начинают «существовать по правилам русского языка», то есть склоняются или спрягаются и становятся полноценной частью речи.

Госпожа Каленчук добавляет, что неизменяемые иностранные слова также встречаются в речи, но, как правило, реже остаются в языке надолго и постепенно исчезают или заменяются какими-то другими вариантами.

«Переживать за чистоту языка в этом отношении точно не стоит»,— заключает она.

Ее мнение разделяет и заведующая кафедрой древних и новых языков Сретенской духовной академии Лариса Маршева. «В истории России было несколько эпох, когда язык наполнялся иностранными заимствованиями активнее, чем сейчас,— говорит она.— Например, в петровскую эпоху, но все эти слова перерабатывались языком, и в итоге оставались лишь нужные». Популярность иностранных слов у молодежи она объясняет «распространением интернет-коммуникации, стирающей границы, а также в целом тягой молодых людей к новому». И хотя беспокоиться по поводу иностранных слов, по мнению госпожи Маршевой, причин нет, использовать в речи их без надобности не стоит. «В грамотной и культурной речи не должно быть обилия заимствований при наличии общеупотребимых аналогов в родном языке, поэтому злоупотреблять ими не нужно»,— заключает она.

Полина Ячменникова