Девелоперу построили взятку

В Москве вынесен приговор по делу бывшего вице-президента девелоперской группы «Гранель» Дмитрия Адушева и юриста Ивана Романова. По версии следствия, они намеревались передать взятку в размере 350 млн руб. сотрудникам ФНС, которые могли начислить связанной с «Гранелью» компании недоимку, штрафы и пени почти на 9 млрд руб. Вину фигуранты не признали, господину Адушеву суд назначил восемь с половиной лет колонии, господину Романову — восемь лет десять месяцев, добавив к срокам штрафы в 350 млн и 390 млн руб. соответственно.

В Дорогомиловском суде Москвы председательствующая Ольга Миславская 6 апреля огласила приговор по делу Дмитрия Адушева и Ивана Романова. Первый обвинялся в покушении на дачу особо крупной взятки через посредника (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), второй — в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии обвинения, в 2022 году господин Адушев, будучи вице-президентом девелоперской ГК «Гранель», узнал, что в отношении одной из компаний, входящих в группу, ФНС проводит выездную проверку, по результатам которой юридическое лицо может быть привлечено к ответственности. Причем общая сумма начислений — предполагаемая недоимка в 3,5 млрд руб. плюс пени и штрафы может составить почти 9 млрд руб.

Чтобы избежать негативного исхода, говорится в деле, господин Адушев привлек нескольких посредников, в том числе и господина Романова, для передачи сотрудникам ФНС взяток на общую сумму 350 млн руб.

В течение 2022–2023 годов, по данным обвинения, вице-президент ГК передал посредникам, в том числе юристу, несколькими траншами 130 млн руб. Участники коррупционной схемы, однако, не знали, что уже попали в после зрения оперативников, и осуществить задуманное им не удалось.

Первым был задержан с 10 млн руб. продюсер снятого в 2014 году фильма «Вий» Алексей Петрухин. Его обвинили в покушении на посредничество в даче взятки. Он признал вину, заключил соглашение с прокуратурой и стал сотрудничать со следствием. Он дал показания, что деньги должен был передать господину Романову для формирования первой части взятки налоговикам в 130 млн руб. Дело Петрухина было выделено в отдельное производство, в апреле 2025 года тем же Дорогомиловским судом столицы он в особом порядке был приговорен к четырем годам колонии строгого режима.

В прениях прокурор просила назначить Дмитрию Адушеву девять лет колонии строгого режима, Ивану Романову — восемь лет. При этом, сказала гособвинитель, она учитывает смягчающие обстоятельства, в частности то, что оба не были ранее судимы и имеют на иждивении по двое несовершеннолетних детей.

Адвокаты настаивали на оправдании фигурантов. По их версии, после того как появилась информация о претензиях налоговиков, речь зашла не о даче взяток, а о начале переговоров с сотрудниками ФНС для получения от последних пояснений о проведенных расчетах и, как следствие, возможности снижения суммы недоимки.

Защита утверждала, что в деле обвиняемых Адушева и Романова нет никаких доказательств их причастности к коррупционной схеме, кроме показаний господина Петрухина. Адвокаты считают, что последний попросту оговорил бывшего вице-президента девелоперской группы и юриста, чтобы облегчить свою участь. Сами подсудимые утверждали, что «вообще денег не касались», господин Адушев всего лишь вел переговоры об уменьшении размера недоимки, а юрист Иван Романов ему в этом помогал.

В итоге судья признала обоих фигурантов виновными и приговорила господина Адушева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в однократном размере общей несостоявшейся взятки — 350 млн руб. Господин Романов получил восемь лет десять месяцев колонии и штраф в 390 млн руб.— трехкратной сумме уже переданной посредникам части взятки.

Обоим также запрещено занимать руководящие должности в коммерческих структурах в течение семи и пяти лет (соответственно) после отбытия сроков заключения.

Адвокаты намерены обжаловать судебное решение в апелляционной инстанции.

Алексей Соковнин