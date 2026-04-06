Суд взыскал с Euroclear Bank более 15 млрд рублей по иску УК «Альфа-капитал»

Арбитражный суд Москвы взыскал более 15 млрд руб. убытков с бельгийской Euroclear Bank по второму иску управляющей компании «Альфа-капитал». Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Суд взыскал с бельгийского депозитария убытки в размере неполученного дохода по ценным бумагам, заблокированным из-за антироссийских санкций. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. В пресс-службе УК агентству заявили, что «Альфа-капитал» «продолжит использовать все доступные правовые механизмы для защиты интересов клиентов».

«Альфа-капитал» подала иск к Euroclear в феврале 2024 года. Тогда сумма требований составляла 248,6 млрд руб. В нее входили стоимость заблокированных ценных бумаг и неполученный по ним доход. В мае того же года суд решил выделить в отдельное производство требование о взыскании стоимости бумаг, составляющих имущество клиентов УК по договорам доверительного управления.

Изначально сумма неполученного по заблокированным бумагам дохода оценивалась примерно в 12 млрд руб. Позднее российская компания увеличила сумму требований к бельгийскому депозитарию: до 319 млрд руб. — по иску о взыскании стоимости заблокированных бумаг и 17 млрд руб. — по иску о неполученном доходе. По данным «Интерфакса», иск УК «Альфа-капитал» к Euroclear стал самым крупным из тех, что уже были поданы к европейскому депозитарию. Сейчас в российских судах их более 100.