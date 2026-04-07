Evraz plc приписалась к ПАО

Британская структура горно-металлургического холдинга «Евраз» Evraz plc объявила о вступлении в силу решения арбитражного суда Москвы по иску ПАО «Евраз» о взыскании задолженности в размере 97,58 млрд руб., а также об обращении взыскания на имущество. 1 апреля 2026 года ПАО «Евраз» исполнило решение суда путем обращения взыскания на имущество Evraz plc.

Переход активов состоялся на фоне готовящегося переезда холдинга в российскую юрисдикцию. В июле 2025 года «Евраз» объявил о создании ПАО в Нижнем Тагиле, которое объединит около 60 компаний. Ожидается, что торги акциями ПАО на Московской бирже начнутся в первой половине 2026 года. До того арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права Evraz plc в АО «Евраз НТМК» и вынес решение по иску АО «Евраз КГОК» о взыскании 196,66 млрд руб., $172,8 млн с Evraz Group S.A. и Evraz plc и истребовании их имущества в счет долга.

На конец 2021 года 28,64% Evraz plc, согласно отчетности, контролировал Роман Абрамович, 19,32% — Александр Абрамов, 9,65% — Александр Фролов. После введения Великобританией санкций против Evraz plc и ряда основных акционеров листинг компании на Лондонской фондовой бирже был приостановлен, возможность выплаты дивидендов ограничена, управление осложнилось, отмечала Evraz plc.

Сталеплавильные мощности «Евраза» — 12,1 млн тонн, мощности по добыче железной руды — 69 млн тонн, ванадия — 8 млн тонн с планом увеличения на 12 млн тонн. Выручка за 2024 год снизилась на 7%, до $7,19 млрд, в связи со снижением продаж стальных полуфабрикатов и цен на сталь, EBITDA сократилась на 34%, до $1,41 млрд.

«Евраз» также включал североамериканский дивизион с четырьмя заводами в США и Канаде по производству инженерной стали, в том числе для железнодорожного рынка. В 2025 году холдинг объявил о продаже этих предприятий инвестиционной компании Atlas. Стоимость сделки может достичь $500 млн и будет зависеть от достижения бизнесом определенных показателей после закрытия сделки. В июле 2025 года «Евраз» сообщил о завершении продажи.

Акции подконтрольной «Евразу» угольной компании «Распадская» на Московской бирже 6 апреля на новостях к вечеру росли на 2,3%, до 153,9 руб. за бумагу. Как отмечают аналитики, переезд материнской структуры «Евраза» в Россию и ее успешный листинг на бирже также может способствовать возобновлению выплаты дивидендов со стороны «Распадской» при улучшении конъюнктуры угольного рынка.

Анатолий Костырев