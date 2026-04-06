С такого долга какой гешефт

Апелляционный суд не позволил нидерландской Certhon Projects запустить банкротный процесс краснодарского застройщика «Гешефт» из-за невыплаты более €1 млн задолженности, взысканной третейским судом. Первая инстанция признала заявление обоснованным, но апелляция заняла противоположную позицию, поскольку взыскатель не обращался к приставам за исполнением решения. Также апелляция сочла, что заявление нидерландской организации нарушает публичный порядок из-за связей с враждебным государством. Юристы, опрошенные “Ъ”, скептически относятся к этим выводам.

История разбирательств началась в марте 2024 года, когда Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) взыскал более €1 млн с краснодарского застройщика ООО «Фирма "Гешефт"» в пользу нидерландской Certhon Projects. Тяжба была связана с договором 2017 года на поставку оборудования для тепличного комплекса. Добровольно «Гешефт» задолженность не выплатил, из-за чего нидерландская компания обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о выдаче исполнительного листа. Процесс затянулся, поскольку судебные инстанции занимали разные позиции. И только в мае 2025 года арбитражные суды позволили Certhon Projects получить документы на исполнение решения третейского суда.

Но голландская компания, вместо того чтобы обратиться с исполнительным листом к приставам, сразу подала заявление о признании должника банкротом, оценив задолженность в 105,5 млн руб.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края запустил процедуру несостоятельности «Гешефта». Однако должник с этим решением не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой настаивал на прекращении банкротного дела.

Свою жалобу «Гешефт» мотивировал тем, что действия нидерландской компании являются недобросовестными и направлены на нарушение публичного порядка. К тому же нарушен международный принцип вежливости и взаимности, а доказательства возникновения задолженности не представлены, настаивала организация.

Враждебно, непублично, необоснованно

1 апреля 2025 года апелляция поддержала доводы российской компании. В постановлении сказано, что с 2022 года Certhon Projects не ведет деятельность в России, что, по мнению суда, исключает возможность добровольного исполнения должником решения — у взыскателя даже нет счетов в российских банках, деньги попросту некуда переводить. Кроме того, после выдачи исполлиста голландская компания по непонятным причинам не обращалась в ФССП, подчеркнул суд.

Апелляция также сочла, что иностранная компания совершает «недружественные и враждебные действия, направленные на причинение ущерба суверенитету или безопасности государства».

Суд увидел в удовлетворении заявления нидерландской организации нарушение публичного порядка, поскольку Certhon Projects «входит в группу японской корпорации Denso, которая финансирует враждебное государство». Апелляция обратила внимание и на сведения о наличии у российской компании существенных активов и участие представителей должника во всех судебных процессах — это не позволяет ввести сразу ликвидационную процедуру, как того просила нидерландская компания. В результате апелляция признала заявление Certhon Projects необоснованным, увидев в действиях иностранной организации признаки злоупотребления правом.

Неизящно, но в тренде

Мнения опрошенных “Ъ” юристов разделились. На взгляд президента Союза АУ НЦРБ Валерии Азбиль, апелляционный суд поддержал сложившуюся практику и позицию Конституционного суда — если кредитор происходит из недружественного РФ государства и его требование обусловлено исполнением антироссийских санкций, то такие действия считаются злоупотреблением и право такого лица на взыскание долга не подлежит судебной защите.

Однако советник КА Delcredere Александр Спиридонов отмечает, что нахождение кредитора под юрисдикцией недружественного государства, отсутствие банковских счетов в России и подача заявления без предварительного обращения к судебным приставам не являются основаниями для отказа во введении процедуры банкротства. Аргументация суда оставляет серьезные сомнения в обоснованности решения, говорят эксперты. В частности, старший юрист АБ «Кульков, Колотилов и Покрышкин» Екатерина Туманова считает выводы апелляции достаточно поверхностными, ведь суд указал лишь на общие положения Гражданского кодекса РФ о злоупотреблении правом и рамочные положения российского контрсанкционного регулирования.

665 исполнительных листов на принудительное исполнение решений российских третейских судов выдали арбитражные суды в первой половине 2025 года.

Публичный порядок, по мнению адвоката Forward Legal Сергея Кокорева, в этом деле нарушен не был. Ранее суды уже указывали, что компания не находится в санкционных списках, а доводы о предполагаемом финансировании иностранного государства документально не подтверждены, добавляет господин Кокорев. По словам руководителя практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, для вывода о нарушении публичного порядка необходимо особенно тщательно доказать, что требование было связано с исполнением антироссийских санкций. Следование санкциям может быть расценено как нарушение публичного порядка, однако такая позиция применяется, как правило, при приведении в исполнение актов иностранных судов и арбитражей, а в этом кейсе речь идет об акте МКАС при ТПП РФ, соответствие которого публичному порядку суды уже подтвердили ранее, подчеркивает Екатерина Туманова.

Павел Новиков добавляет, что санкционные и валютные ограничения действительно могут затруднять прямые платежи иностранному кредитору, но затруднение исполнения и невозможность исполнения далеко не одно и то же. По мнению госпожи Тумановой, отсутствие у Certhon Projects счетов в российских банках не подтверждает невозможность выплаты, поскольку абсолютного и прямого запрета на исполнение обязательств перед иностранными кредиторами нет ни в российском, ни в иностранном санкционном регулировании.

Сергей Кокорев полагает, что в контексте усиления протекционизма в делах, которые хотя бы частично связаны с госинтересами, можно прогнозировать сохранение в силе позиции апелляции, но «с более изящными формулировками». Впрочем, вероятность, что окружная кассация займет иную позицию, тоже есть — с учетом ранее высказанной ею позиции по вопросу о публичном порядке в рамках дела о приведении в исполнение решения МКАС при ТПП РФ, считает госпожа Туманова.

Варвара Кеня, Ян Назаренко