Трамп назвал 7 апреля крайним сроком для сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Ирана по прекращению боевых действий «существенно, но этого недостаточно». По его словам, вторник — «крайний срок» для Исламской Республики, чтобы заключить соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan Smialowski / Reuters, Brendan Smialowski / Pool / Reuters Фото: Brendan Smialowski / Reuters, Brendan Smialowski / Pool / Reuters

«Они (иранские власти.— ''Ъ'') ведут переговоры. Мы добились смены режима. Эти люди гораздо более разумные, чем те безумцы»,— сказал Дональд Трамп журналистам.

4 апреля Дональд Трамп пригрозил Ирану «адом», если в течение 48 часов иранские власти не согласятся на сделку. Как писал Axios, президент США продлил срок ультиматума еще на сутки. Накануне он назвал возможным заключение сделки уже сегодня.

Как писали СМИ, накануне Иран и США через посредников обсуждали временное прекращение огня, после которого стороны договорятся об установлении мира. Однако иранская сторона отвергла идею перемирия и потребовала полного завершения боевых действий.

Лусине Баласян